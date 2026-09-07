Росія готує нову хвилю масованих ударів: Іващенко назвав головні цілі

Росія готується до нової хвилі масованих ударів по Україні. Однак українська розвідка вже має інформацію про плани ворога.

Про це заявив очільник ГУР Олег Іващенко у коментарі "Укрінформу".

Що може стати ціллю?

Іващенко закликав українців не ігнорувати загрозу та готуватися до можливого посилення атак.

Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки, повинен говорити об'єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна – готуватися до цього,

– зазначив Іващенко.

За його словами, основним задумом Росії залишається послаблення воєнного потенціалу та ударних можливостей Сил оборони України. Для цього окупанти можуть атакувати склади боєприпасів і підприємства українського оборонно-промислового комплексу, завдаючи їм максимальної шкоди.

Водночас із настанням холодів пріоритетними цілями можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури та теплові станції, від яких залежить життєдіяльність українських міст.

Іващенко також розповів, що Росія збільшує частку реактивних модифікацій дронів типу Shahed у комбінованих атаках, а кількість запущених за добу безпілотників може сягати 500.

Крім дронів, ворог застосовує крилаті та балістичні ракети, а також нові баражувальні боєприпаси, які є гібридом реактивного безпілотника та крилатої ракети.

Окрему загрозу для української ППО становлять балістичні "Іскандери" та "Циркони", для перехоплення яких потрібні потужні протиракетні системи та достатній запас ракет, зокрема PAC-3 для комплексів Patriot.

Противник адаптується. І наше завдання – адаптуватися швидше,

– наголосив керівник ГУР.

Водночас раніше Іващенко заявляв, що Росія може посилити тиск на країни східного флангу НАТО. Українська розвідка фіксує активізацію російських військових провокацій поблизу кордонів Альянсу. Йдеться, зокрема, про диверсії проти критичної інфраструктури європейських країн, кібератаки та дезінформаційні кампанії.

У ГУР також відстежують випадки порушення російськими безпілотниками та ракетами повітряного простору Румунії, Польщі та країн Балтії. Одним із таких епізодів Іващенко назвав влучання російської ракети Х-101 у Польщі 30 липня. За оцінкою розвідки, Москва може використовувати подібні дії для перевірки готовності НАТО реагувати на загрози.

Окремою метою Кремля, за даними ГУР, є послаблення військової допомоги Україні з боку європейських держав. У розвідці прогнозують подальше нарощування силового та гібридного тиску Росії на країни східного флангу Альянсу.