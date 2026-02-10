Укр Рус
Росія, ймовірно, готує новий масований обстріл: авіація ворога активізувалася
10 лютого, 10:45
Росія, ймовірно, готує новий масований обстріл: авіація ворога активізувалася

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія активізувала військово-транспортну авіацію, зокрема рейси з літаками Ан-26, Ан-72, Іл-76, АН-124-100.
  • Літаки могли перевозити ракети до комплексу "Іскандер", що вказує на підготовку до можливого масованого удару.

У Росії фіксують активізацію рейсів військо-транспортої авіації. Їх пересування можуть вказувати на підготовку Росії до нового масованого обстрілу.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал єРадар.

Що вказує на ймовірність підготовки Росіє до нового масованого удару?

Протягом ночі на 10 лютого було зафіксовано активні рейси військово-транспортної авіації Росії з Ан-26, Ан-72, Іл-76, АН-124-100 у складі. Вони переміщувалися у Воронєж, Крим, Ростов, Курськ, Брянськ та Липецьк.

Літаки могли перевозити балістичні та крилаті ракети до комплексу "Іскандер".

Літак Іл-76 вранці 10 лютого приземлився на аеродром "Енгельс".

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія 7 лютого здійснила наймасштабнішу комбіновану атаку по Україні з початку року. Ціллю обрали Бурштинську ТЕС. Експерт пояснив, що Бурштин – це фактично енергетичний острів. Його лінії передачі з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною і дозволяють імпортувати електроенергію.

Якою була попередня масована атака?

  • У ніч на 7 лютого Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній системі України. Під прицілом знову опинилася критична інфраструктура. У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. За підрахунками компанії, це вже десята масштабна атака на українські ТЕС із жовтня 2025 року.

  • Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ворог бив по ключових елементах енергомережі – високовольтних підстанціях та магістральних повітряних лініях електропередач напругою 750 і 330 кВ, які відіграють критичну роль у роботі національної енергосистеми.

  • Окрім цього, під удар потрапили й об’єкти генерації на заході країни. Зокрема, було пошкоджено Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Добротвірську ТЕС на Львівщині. Наслідком атак стали аварійні відключення електроенергії у кількох регіонах західної України.