Росія, ймовірно, готує новий масований обстріл: авіація ворога активізувалася
- Росія активізувала військово-транспортну авіацію, зокрема рейси з літаками Ан-26, Ан-72, Іл-76, АН-124-100.
- Літаки могли перевозити ракети до комплексу "Іскандер", що вказує на підготовку до можливого масованого удару.
У Росії фіксують активізацію рейсів військо-транспортої авіації. Їх пересування можуть вказувати на підготовку Росії до нового масованого обстрілу.
Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал єРадар.
Дивіться також Бурштинська ТЕС відновлює роботу після атаки Росії: мешканців просять про допомогу
Що вказує на ймовірність підготовки Росіє до нового масованого удару?
Протягом ночі на 10 лютого було зафіксовано активні рейси військово-транспортної авіації Росії з Ан-26, Ан-72, Іл-76, АН-124-100 у складі. Вони переміщувалися у Воронєж, Крим, Ростов, Курськ, Брянськ та Липецьк.
Літаки могли перевозити балістичні та крилаті ракети до комплексу "Іскандер".
Літак Іл-76 вранці 10 лютого приземлився на аеродром "Енгельс".
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія 7 лютого здійснила наймасштабнішу комбіновану атаку по Україні з початку року. Ціллю обрали Бурштинську ТЕС. Експерт пояснив, що Бурштин – це фактично енергетичний острів. Його лінії передачі з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною і дозволяють імпортувати електроенергію.
Якою була попередня масована атака?
У ніч на 7 лютого Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній системі України. Під прицілом знову опинилася критична інфраструктура. У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. За підрахунками компанії, це вже десята масштабна атака на українські ТЕС із жовтня 2025 року.
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ворог бив по ключових елементах енергомережі – високовольтних підстанціях та магістральних повітряних лініях електропередач напругою 750 і 330 кВ, які відіграють критичну роль у роботі національної енергосистеми.
Окрім цього, під удар потрапили й об’єкти генерації на заході країни. Зокрема, було пошкоджено Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Добротвірську ТЕС на Львівщині. Наслідком атак стали аварійні відключення електроенергії у кількох регіонах західної України.