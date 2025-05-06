Росіяни перекидають бригади з 3 ділянок фронту: ISW розкрив підступний план ворога

Російські війська готуються до прориву у двох районах Донецької області. Про це свідчить нещодавнє перекидання туди нових сил з інших ділянок фронту.

Російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи 68-го армійського корпусу та 58-ї загальновійськової армії на Торецький напрямок з Новопавлівському напрямку та із західної частини Запорізької області, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Яка мета передислокації російських сил

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в східній і південній частинах Мирного (на південний захід від Торецька). У наступі брали участь підрозділи 39-ї мотострілецької бригади (68-й армійський корпус).

Вперше повідомлення про передислокацію підрозділів 39-ї мотострілецької бригади у район Торецька з'явилося наприкінці березня 2025 року. До цього вони брали участь в бойових діях на Новопавлівському напрямку ( а саме на колишніх Вугледарському та Курахівському напрямках). Підрозділи бригади, ймовірно, наразі розосереджені на кількох ділянках фронту.

За даними іншого воєнного блогера, підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії (58-ма загальновійськова армія) ведуть бої в районах Старої Миколаївки та Олександрополя, а також проводять зачистку поблизу Калинового (усі населені пункти розташовані на південний захід від Торецька).

Підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії діють на Запорізькому напрямку щонайменше з літа 2023 року під час українського контрнаступу в цьому районі. ISW отримував повідомлення про діяльність цієї дивізії на Запорізькому напрямку станом на 4 травня. Ймовірно, наразі дивізія розділена між Запорізьким і Торецьким напрямками.

Раніше, на початку 2025 року, російське командування вже підсилювало наступальні дії на південний захід від Торецька підрозділами 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій. Повторне підсилення з трьох різних ділянок фронту свідчить про те, що російське військове командування розглядає Торецький напрямок як пріоритетний.

Один із російських військових блогерів припустив 4 травня, що атаки поблизу Нової Полтавки на Покровському напрямку є частиною довгострокових зусиль Росії просунутися в напрямку Мирнограда і охопити це місто, а також розташований біля нього Покровськ, із заходу та сходу.

Нагадаємо, що росіяни активізували наступальні дії в середині березня 2025 року з метою оточення Покровська і захоплення Покровська та Мирнограда, проте з кінця осені 2024 року не досягли значного прогресу через локальні українські контратаки і дії безпілотників.

Аналітики Інституту війни зазначають, що останнім часом російські сили переорієнтувалися на Новопавлівський напрямок у спробі вийти до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Однак за останній місяць їм не вдалося подолати останні три кілометри до кордону, і, ймовірно, вони намагаються досягти успіху в інших районах.

Окупанти можуть намагатися використати нещодавні передислокації на Торецький і східний Покровський напрямки як частину взаємопідсилювального зусилля, спрямованого на ліквідацію українського виступу на південний захід від Торецька, щоб забезпечити подальший наступ на Костянтинівку з півдня та оточення Покровська й Мирнограда,

– підсумували експерти.