Росія готує провокації на Донбасі, – РНБО

Окупанти не полишають спроб дискредитувати Україну на міжнародній арені. Вони заявляють, що українці розстрілюватимуть мирних мешканців.

Про це 19 травня повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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"Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони Росії повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів", – розповіли у Центрі.

Готують "інформаційне алібі"

Пропагандистські російські медіа розповідають про нібито відомі їм дії українських військових. Зокрема, звинувачують у планах "переодягнутися у форму російської армії з білими пов'язками". Заявляють, що на відео "розстрілюватимуть" мешканців Костянтинівки.

Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави,

– наголосили у Центрі.

Метою таких повідомлень рашистів є спроба забезпечити "інформаційне алібі" для своїх злочинів. Вони намагаються "підготувати" населення Росії та міжнародну спільноту до звірств, які планують.

Ще одна брехня росіян

Загарбники вщент зруйнували Маріуполь, але звинувачують у цьому Україну. З 18 до 21 травня росіяни планують запросити до міста представників світових ЗМІ та показати руїни, які начебто залишили українські захисники. Також окупанти хочуть зняти з себе відповідальність за вбивства мирних мешканців.

Щоб бути переконливими, росіяни привезли у Маріуполь уламки українських боєприпасів. Вони збирали їх зі всіх окупованих районів Донецької області.

Крім цього, рашисти хочуть привезти до міста з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців". Вони повинні розповісти журналістам про "злочини", які нібито вчинили захисники Маріуполя.

Знищують сліди

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти приховують сліди звірств у місті. Вони змушують українців розбирати завали драматичного театру та пологового будинку.

Також росіяни брешуть про кількість загиблих у місті. Зокрема, заявляють, що у театрі знайшли 12 загиблих. Проте відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 людей.

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