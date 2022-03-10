Росія готує провокації після фейків про "хімічну зброю" в Україні, – Білий дім

Адміністрація Байдена спростувала чергову маячню Росії про нібито підготовку в Україні провокацій з використанням хімічних речовин, до якої начебто причетні США. Америка припускає, що насправді Москва може вдатися до таких провокацій.

США виконують свої зобов'язання щодо Конвенції про хімічну зброю та Конвенції про біологічну зброю, тобто таку зброю ніде не розробляють. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Ми звернули увагу на брехливі заяви Росії про нібито наявні у США лабораторії з виробництва біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні. Ми також бачили, як китайські посадовці повторюють ці теорії змови,

– написала Псакі.

Росії треба згадати історію з "новачком"

Чиновниця нагадала, що Росію неодноразово ловили на використанні хімічної зброї. Наприклад, під час замаху на опозиціонера Олексія Навального та інших політичних ворогів Путіна. Ба більше, Росія підтримує режим президента Сирії Башара Асада, якого звинувачували у застосуванні хімічної зброї у країні.

Можливі провокації Москви

Псакі наголосила, що після таких заяв слід бути насторожі з огляду на можливість застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні або проведення операції "під фальшивим прапором" з її використанням".

Таким чином Кремль намагається обґрунтувати свою подальшу агресію проти України.



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