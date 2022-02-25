Росія готує провокацію, щоб звинуватити Україну у "нелюдських діях", – Кулеба
25 лютого 2022 , 21:22Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Глава МЗС України Дмитро Кулеба опублікував у твітері застереження. Мовиться про те, що Росія готує проти України масштабну провокацію.
Що це саме буде – поки невідомо. Але відомо, що у підсумку Росія звинуватить Україну у нелюдських діях.
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Росія готує проти України масштабну провокацію
За даними розвідки, Росія планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України у нібито нелюдських діях,
– застеріг міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від Росії, ми не цілимося у дитячі садочки та цивільних", – наголосив він.
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