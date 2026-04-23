23 квітня, 21:38
Щоб дискредитувати Зеленського й політику ЄС: Росія готує штучні акції протесту на Кіпрі

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Москва планує організувати штучні мітинги на Кіпрі, щоб дискредитувати політику ЄС та Володимира Зеленського.
  • Ці акції спрямовані на підрив підтримки України та створення розбіжностей всередині Європи.
Кремль намагається розкритикувати політику Євросоюзу щодо рішення про виділення кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Зробити це росіяни хочуть через організацію "акцій протесту" на Кіпрі.

Про таке попереджають у Центрі протидії дезінформації.

Що готують росіяни на Кіпрі?

Зазначається, що однією з цілей Москви є дискредитація Володимира Зеленського. Підготовкою до цих штучних мітингів займатимуться посольство Росії на Кіпрі, структури так званого Росспівробітництва та інші проросійські громадські об'єднання. Координуватиме такі заходи "російський культурний центр".

У ЦПД наголошують, що подібні організації під прикриттям культових центрів цілеспрямовано просувають вплив і пропаганду Кремля за межами країни.

За інформацією центру, "акції протесту" проводитимуться до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Насправді ж ідеться про чергову спробу Росії перекласти відповідальність за війну на Україну, ЄС і НАТО, просуваючи наратив про необхідність "припинення фінансування війни" з боку Євросоюзу. 

Такі провокаційні дії, підкреслюють у ЦПД, спрямовані на підрив підтримки України та створення розбіжностей усередині ЄС, однак інспіровані Кремлем "протести" не мають реальних перспектив. 

Водночас Кіпр послідовно підтримує Україну та її територіальну цілісність, адже цей принцип є важливим і для нього самого. Європейські структури поінформовані про штучний характер таких акцій і про осіб, причетних до їх організації.

Варто зауважити, що 23 квітня президент України прибув на Кіпр для участі в спецзасіданні лідерів держав ЄС. Зокрема, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як у світі діють російські "культурні" центри?

  • Росія протягом років вибудовує глобальну мережу впливу через культурні, освітні та гуманітарні проєкти, які формально спрямовані на співпрацю, але фактично просувають вигідні Кремлю наративи та формують лояльне середовище за кордоном. 

  • Зокрема, такі структури, як Росспівробітництво і "Русские дома", під виглядом культурних центрів виконують функції впливу, дезінформації та, за даними джерел 24 Каналу, можуть бути пов'язані з розвідкою. 

  • Таким способом Москва веде не лише військову, а й інформаційну війну, використовуючи "м'яку силу" для просування своїх інтересів у світі. 

  • Водночас військовий експерт Роман Світан вважає, що загроза походить не стільки від самої Росії як території, скільки від її політичного центру – Москви, яка формує і підтримує агресивну політику. Без цього центру, на його думку, вся система впливу значно ослабне.

