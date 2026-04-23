Щоб дискредитувати Зеленського й політику ЄС: Росія готує штучні акції протесту на Кіпрі

Кремль намагається розкритикувати політику Євросоюзу щодо рішення про виділення кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Зробити це росіяни хочуть через організацію "акцій протесту" на Кіпрі.

Про таке попереджають у Центрі протидії дезінформації.

Що готують росіяни на Кіпрі?

Зазначається, що однією з цілей Москви є дискредитація Володимира Зеленського. Підготовкою до цих штучних мітингів займатимуться посольство Росії на Кіпрі, структури так званого Росспівробітництва та інші проросійські громадські об'єднання. Координуватиме такі заходи "російський культурний центр".

У ЦПД наголошують, що подібні організації під прикриттям культових центрів цілеспрямовано просувають вплив і пропаганду Кремля за межами країни.

За інформацією центру, "акції протесту" проводитимуться до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Насправді ж ідеться про чергову спробу Росії перекласти відповідальність за війну на Україну, ЄС і НАТО, просуваючи наратив про необхідність "припинення фінансування війни" з боку Євросоюзу.

Такі провокаційні дії, підкреслюють у ЦПД, спрямовані на підрив підтримки України та створення розбіжностей усередині ЄС, однак інспіровані Кремлем "протести" не мають реальних перспектив.

Водночас Кіпр послідовно підтримує Україну та її територіальну цілісність, адже цей принцип є важливим і для нього самого. Європейські структури поінформовані про штучний характер таких акцій і про осіб, причетних до їх організації.

Варто зауважити, що 23 квітня президент України прибув на Кіпр для участі в спецзасіданні лідерів держав ЄС. Зокрема, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

