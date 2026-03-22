Росія може готувати вбивства в одній з країн ЄС
- Росія може вдаватися до терактів і диверсій, щоб знищити єдність ЄС і послабити підтримку України.
- Німеччина визнає, що Москва може атакувати логістику, оборонну промисловість і технології, а також піти на вбивства.
Росія прагне знищити єдність Євросоюзу і послабити підтримку України з боку Заходу. Задля цього вона вдається до найбільш їй звичного методу – залякування. Передусім, шляхом терактів і диверсій.
Про серйозну загрозу з боку Росії заговорив очільник Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Сінан Селен. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як Росія загрожує Німеччині?
За його словами, Росія демонструє більшу готовність до ризику. Вона може використовувати різні методи гібридної війни, зокрема навіть вбивства.
У Берліні визнають, що Москва сприймає Німеччину як одного з головних супротивників. Цілями її операцій у цій країні можуть стати логістика, оборонна промисловість і технології.
Після 2022 року Кремль активізував гібридні дії проти Німеччини. Йдеться про комплексну стратегію, що поєднує кібератаки, дезінформацію, шпигунство і саботаж. Усі дії ворога спрямовані на те, аби роз'єднати країни ЄС та послабити допомогу Україні.
Важливим напрямом впливу також залишаються вибори. У цих умовах ключовим стає створення комплексної системи реагування на гібридні загрози.
Як Росія посилює диверсії проти Європи?
- Кремль дедалі частіше залучає цивільних для диверсій у Європі. Один із прикладів – український підліток Данило Бардадім, який 8 травня 2024 року розмістив вибухівку в магазині IKEA у Вільнюсі і був затриманий на шляху до Риги.
- Росія масово скуповує нерухомість у Європі, ймовірно, щоб використовувати ці об'єкти для диверсій. Кремль вже купив ділянки щонайменше в 10 країнах.
- На деяких об'єктах можуть зберігатися вибухівка, дрони, зброя та агенти під прикриттям, готові до дій у кризовій ситуації.
- Такі дії Кремля пов'язані із збільшенням диверсій у Європі – від підпалів та відправки вибухових посилок до спроб підриву поїздів.
- Кремль вже придбав нерухомість біля штаб-квартири MI6, посольства США, авіабази на Кіпрі та інших стратегічних об'єктів у Шотландії. Російська православна церква також купує нерухомість поблизу військових баз у Норвегії та Швеції, звідки, за даними розвідки, можуть керувати дронами та перехоплювати сигнали.