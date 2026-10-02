До 1000 ракет і дронів: Росія готує наймасштабнішу кампанію ударів по енергетиці України, – NYT

Росія розробила план масштабної атаки на українську енергосистему із застосуванням до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб. За перехопленими даними, ключовими цілями ворога є розподільні вузли біля трьох АЕС, що працюють, а також об'єкти водопостачання та тепломережі.

Як повідомляє видання The New York Times із посиланням на перехоплений документ, який українська сторона презентувала європейським партнерам, Кремль прагне повністю паралізувати енергосистему країни перед зимовим періодом. План передбачає методичні удари по електричних підстанціях, гідро- та теплоелектростанціях, а також котельнях.

Головною метою ворожих атак визначено відключення найбільших міст України – Києва, Харкова та Одеси – від електрики, тепла та води, що зменшить постачання електроенергії та тепла на 90%.

Загроза для атомних станцій та водопостачання

Найбільше занепокоєння викликає намір Росії примусово зупинити роботу трьох українських АЕС – Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької.

Для цього окупанти планують завдати ударів по розподільних вузлах біля станцій, що розташовані менш ніж за милю від реакторів.

Крім того, у документі вперше зафіксовано наміри систематично атакувати об'єкти цивільної інфраструктури водопостачання. Під загрозою ударів балістичними ракетами та керованими авіабомбами опинилися насосні станції та очисні споруди.

Три етапи ворожої стратегії

Згідно з перехопленими матеріалами, російська стратегія передбачає три послідовні хвилі атак.

На першому етапі ворог планує вивести з ладу підстанції біля західних кордонів, щоб унеможливити імпорт електроенергії з Європи.

На другому етапі під удари потраплять гідроелектростанції, а на третьому – розподільні вузли АЕС.

Загалом загарбники розраховують знищити близько 15 гігават генеруючої потужності, що фактично дорівнює всій доступній потужності енергосистеми України на кінець літа.

Українські енергетики провели масштабні підготовчі роботи, побудувавши захисні споруди навколо ключових об'єктів і встановивши додаткові газотурбінні установки. Однак експерти застерігають, що серія масованих атак може швидко знецінити місяці відновлювальних робіт.