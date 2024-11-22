Депутати підтвердили, що сьогоднішнє засідання Ради скасували через загрозу ракетного удару

Засідання Верховної Ради 22 листопада також було скасовано. Усе через потенційну загрозу обстрілу урядового кварталу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Також про небезпеку попереджені місцеві жителі.

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Що кажуть депутати про скасування засідання Ради

Підвищена загроза ракетної атаки. Тому не тільки було ухвалене рішення про скасування засідання, але й всі служби Ради і секретаріати комітетів сьогодні також не працюють. Так само як мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в тому районі,

– сказав нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.

За його словами, місцевих мешканців і працівників офісів у районі урядового кварталу також заздалегідь попереджали про можливу небезпеку.

"Загальна мета – зменшити кількість людей у потенційно небезпечній зоні. Рішення ухвалювали органи, відповідальні за безпеку відповідно до розвідувальної інформації про загрозу ракетного удару по цьому району, тому і посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе", – зазначив нардеп.

Водночас нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк також підтвердив інформацію, що засідання було скасовано через загрозу обстрілу. Він додав, що не бачить в цьому жодної трагедії, адже голосувань на сьогодні не передбачалося.

"Це не означає, що вони (обстріли – 24 Канал) будуть, просто є таке попередження, і, оскільки нічого важливого не було заплановано на п'ятницю, то перенесли на наступний пленарний тиждень. Хоч хтось вважає Раду центром прийняття рішень", – заявив Железняк.

Зауважимо, що за словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова в коментарі 24 Каналу, Офіс Президента продовжує працювати у звичному режимі.

"Офіс Президента працює у звичному режимі із дотриманням стандартних заходів безпеки: лунатиме тривога – будемо в укриттях", – зазначив він.

Нагадаємо, що вчора, 21 листопада, в ЗМІ з'явилася інформація, що 22 листопада засідання Ради не відбудеться. Нардепів попередили про те, що у п'ятницю зберігається висока загроза російського удару по будівлі парламенту.