Потрібно бути дуже обережними, – політолог пояснив, яку масштабну провокацію готує Путін

СЗР попередила, що російські спецслужби можуть готувати масштабну провокацію з людськими жертвами на території Росії або ж на окупованих територіях. Розвідники також повідомили, що для фальсифікації доказів "причетності України" планують використати уламки ударних дронів західного виробництва.

Росіяни не просто так задумали провокацію, ймовірно, напередодні 7 січня. Про це 24 Каналу розповів професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, пояснивши, що намір Кремля пов'язаний з переговорами.

На що здатні піти росіяни?

Раніше Кремль не гребував подібними терактами з власним народом. Про це яскраво свідчить "разянський цукор" – сплановані ФСБ вибухи у житлових будинках у вересні 1999 року, або ж Трагедія "Норд-Осту" – захоплення заручників в театральному центрі на Дубровці в Москві у 2002 році.

Ймовірно, росіяни справді вчинять теракт чи диверсію у себе на території з великою кількістю жертв, видавши це за роботу Києва. А потім вчинять акт ескалації проти України, мотивуючи це "дзеркальними діями",

– припустив Олексій Буряченко.

Росіяни можуть забрати уламки дронів з лінії боєзіткнення, аби звинуватити Україну у неправомірних діях. Саму провокацію вони можуть зробити в людному місці у Москві чи Підмосков'ї.

"Тоді вони вкотре вийдуть з публічною заявою, мовляв, українці не хочуть перемовин, не хочуть миру, і змушують страждати звичайних "мирних" росіян. Так вони зможуть мотивувати погіршення своїх перемовних позицій або й узагалі поставити мирний процес на паузу. Іншими словами вони просто почнуть шантажувати американців, перекладаючи відповідальність на Україну. До цих заяв потрібно ставитись обережно, адже це справді може статися", – наголосив політолог.

Кремль всіляко намагався підставити Україну, аби адміністрація Дональда Трампа схиляла наше керівництво до невигідних умов на переговорах. Зокрема, через це і з'явилась інформація про "атаку на резиденцію Путіна". Втім США перестали вірити у відверту брехню Росії.

"Зараз Росія дуже нагадує пораненого звіра. Вони намагалися змусити Україну до капітуляції, але отримали зворотній ефект. Тож зараз особливо потрібно берегти себе та своїх близький", – резюмував Буряченко.

Що відомо про останню провокацію Росії?