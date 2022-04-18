Росія готується до 9 травня: літаками збираються писати в небі Z

Наближається 9 травня, а разом з ним і парад Перемоги на Червоній площі в Москві. Російські ЗМІ повідомляють про початок підготовки до дійства.

Зазначається, що до репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації. Нагадаємо, що станом на сьогодні Росія у війні з Україною втратила близько 20 600 осіб. Напевно на параді 9 травня країна-агресорка покаже залишки своєї "другої армії світу".

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"Загалом під час підготовки до параду на Червоній площі задіяні 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця сучасного озброєння та військової техніки, 77 літаків та гелікоптерів", – зазначили в Міноборони Росії.

Військовослужбовці на параді:

За даними російських ЗМІ, репетиція параду відбулася у підмосковному селі Алабіно. Зазначається, що в підготовці брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів Міноборони Росії та інших силових відомств. Схоже на те, що в російській армії не хватає досвічених військових, тому на параді "топати" мають діти.

Зокрема, серед учасників параду будуть офіцери, сержанти та солдати з'єднань та військових частин Західного військового округу. А також тренувалися вихованці суворовських та нахімівських училищ, кадетського корпусу, учасники руху "Юнармія", терські та кубанські козаки.

Російська техніка, яка бере участь у параді:

Серед техніки, яку покажуть на параді є автомобілі підвищеної прохідності "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорив", Т-14 "Армата", бойові машини піхоти БМП-2, БМП-3, "Курганець-25", системи ракетно-артилерійського озброєння "Іскандер", "Мста-С", "Торнадо-Г", системи протиракетної оборони "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Тріумф" тощо.

Авіація агресора:

На репетиції у небі літали 62 літаки (винищувачі Су-57, Су-35, Су-30СМ, МіГ-31БМ, літаки Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Іл-76 та Іл-78, бомбардувальники Су-34 , Су-24М) та 15 вертольотів (ударні вертольотів Мі-24, групи вертольотів Ка-52, Мі-28н, Мі-8 та Мі-24).

Скільки техніки втратили російські військові від початку своєї агресії проти України:

танків – 790,

бойових броньованих машин – 2041,

артилерійських систем – 381,

РСЗВ – 130,

засоби ППО – 67,

літаків – 167,

гелікоптерів – 147,

автомобільної техніки – 1487,

кораблі – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155,

спеціальна техніка – 27,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У мережі з'явилися відео з російською авіацією. Там літаки групуються у "славнозвісну" букву Z. Для всього світу ця літера стала символом агресії, геноциду українського народу та терору проти цивільних. Натомість у Росії пишаються такою символікою і вважають себе рятівниками та борцями з нацизмом.

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