У Європі військові вже бачать підготовку Росії до більшої війни, ніж в Україні, – Кулеба

Європейські військові, зокрема німецькі, вже попереджають про підготовку Росії до масштабнішого конфлікту, ніж війна в Україні. Проте політики просять утриматися від публічних заяв, щоб не лякати виборців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю BBC News Україна. До слова, президент Володимир Зеленський впевнений, що Путін не зупиниться на Україні.

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Європейці заявляють про підготовку Росії до більшої війни

Україна вже не є єдиною, хто попереджає про підготовку Росії до значно масштабнішої війни, ніж та, що триває на українській території. Про це відкрито заявляють, зокрема, німецька розвідка та інші європейські країни. Однак політики закликають військових не здіймати шум.

У Європі військові вже бачать підготовку Росії до більшого конфлікту, ніж війна в Україні. Хоча здавалося, куди ще більше. Політики їм кажуть: "Сидіть та мовчіть, не лякайте виборців",

– наголосив Дмитро Кулеба.

Він також зазначив, що політики і військові завжди по-різному сприймають ситуацію.

"Ми виросли на фразі, що "краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх". Але я не зустрічав людей, які дійсно навчилися на чужих помилках. Поки сам головою не вдаришся, або по лобі не дадуть, люди не прокидаються. На жаль, так влаштований світ", – пояснив він.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2025 році росіяни збираються поповнити свою армію на 150 тисяч солдатів. На його думку, вони можуть почати наступ на Польщу та Литву з території Білорусі.

У Центрі протидії дезінформації також вважають, що Росія здатна розпочати війну проти цих країн через 4 – 6 років. Андрій Коваленко пояснив, що окупанти вже здійснюють провокації у Європі.