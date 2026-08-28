"Такого ще не було": Андрющенко вказав на підготовку до мобілізації на окупованих територіях

Росія готується до мобілізації й на тимчасово окупованих територіях України. Там вже пробують з'ясувати, скільки людей вони потенційно можуть забрати на війну.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. На його думку, Росія таки проведе мобілізацію. Питання лише в тому, коли це відбудеться.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях?

За словами Андрющенка, вже зараз на приазовській частині Донеччини йде масштабне уточнення персональних даних. Також з минулого тижня там почали бронювати людей з комунальних підприємств, бізнесу тощо.

Такого ще не було. Це означає, що росіяни вже адміністративно готуються до мобілізації. Тепер питання в тому, коли вони на це підуть. Це може бути як початок, так і кінець осені,

– сказав Андрющенко.

Андрющенко розповів, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, за даними українських розвідок, Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації. Там спробують набрати 300 тисяч особового складу до кінця 2026 року та ще 300 тисяч – у 2027-му. Втрати Росії за січень – липень 2026 року становили близько 240 тисяч осіб, з яких 140 тисяч – безповоротні. Також за цей період ворог набрав 232 тисячі контрактників.