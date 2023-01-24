На початку весни Росія може розпочати великий наступ на Півдні: що відомо про це розвідці

Вже на початку цієї весни окупанти можуть розпочати новий великий наступ. В українській розвідці запевняють, що мають достатньо інформації для аналізу та визначення можливого характеру дій противника.

Про це в інтерв'ю заявив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Також він зазначив, що все буде залежати від ситуації на Донецькому та Луганському напрямках, адже це пов'язані речі.

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"Не хвилюйтеся, ми володіємо ситуацією"

За словами Скібіцького, можуть бути маневри та удари для відволікання, це може бути розвиток успіху, на який окупанти розраховують на Донецькому напрямку.

Однозначно знаємо: яке угруповання, який його склад, яке у них озброєння, в яких населених пунктах стоять. Не хвилюйтеся, ми володіємо ситуацією,

– підкреслив заступник начальника ГУР.

Також він додав, що Україна має, чим відповісти. Партнери нам теж зараз надають допомогу та розуміють всю складність ситуації.

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Окупанти створили оборонне угруповання в Криму

Російські загарбники проводять фортифікаційні роботи в Криму. Таким чином Кремль готується до оборони.

Агресор не просто проводить ці роботи, російське командування вже навіть створило відповідне оборонне угруповання на території Криму,

– зазначив Скібіцький.

Також він додав, що окупанти не всі сили використовуватимуть під час весняного наступу. Зокрема, туди ще заходять територіальні війська, це дивізії і полки, при тому не тільки кримського формування.

Скібіцький також зазначив, що територіальну оборону в Криму бачили ще з 2016 року. Окупанти створили дві дивізії територіальних військ.

"Якщо взяти військовослужбовця запасу, який служив в армії 20 – 30 років тому, або якщо він служив у радянській армії у стройбаті? Звісно, підготовка таких запасників незадовільна, та й мотивація набагато нижче ніж в підрозділах регулярних збройних сил Росії", – зазначив заступник начальника ГУР.

"Не варто лякати наших людей цифрами 300 тисяч, 500 тисяч"

Чисельність частин та з'єднань територіальних військ Росії відома. Якщо йдеться про мотострілецький полк, то 1,5 – 2 тисячі.

Такою інформацією володіє Генштаб ЗСУ і враховує це при плануванні дій. Тож Скібіцький запевняє, що не варто лякати наших людей цифрами 300 тисяч, 500 тисяч. Адже є багато факторів, зокрема, озброєння, моральний дух тощо.

"Ті, які стоять на першій лінії, воювати не хочуть, не хочуть іти в наступ, багато з них намагається себе покалічити або отримати легке поранення, щоб вже не повертатися на фронт. Більшість каже, що як тільки закінчиться контракт, покине позицію і піде додому. Втім, їх ніхто уже не питає", – додав заступник начальника ГУР.

Також він зазначив, що окремі підрозділи відводять від лінії фронту, але це тільки на поповнення втрат та відновлення. При цьому, якщо на початку їх виводили на територію Росії, то тепер з-під Херсона переводять ближче до Криму – Залізний порт або Скадовськ. Там вони "відновилися" упродовж 3 – 4 тижнів і знову відправляються на фронт.

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