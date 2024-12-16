Окупанти почали серйозну підготовку в Криму: огляд фронту від Світана

Росіяни почали будувати фортифікаційні споруди на перетині Херсонської області та тимчасово окупованого півострова Крим. Очевидно, окупанти готуються до просування ЗСУ в Крим.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі пояснив, що звільнення Криму значно легше, ніж звільнення Донбасу. За його словами, для цього потрібно приблизно в 10 разів менше ресурсів.

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Росіяни готуються до заходу ЗСУ в Крим

Росіяни теж розуміють, щойно в України буде достатньо засобів дальнього ураження, то близько 200 ворожих об'єктів у Криму будуть знищені. Без цих об'єктів і Керченського мосту Крим стає географічним котлом.

Відповідно, вийти на Крим, особливо з форсуванням Дніпра, це – кілька тижнів, бо можна просуватися уздовж узбережжя Чорного моря на Скадовськ. Та сама Кінбурнська і Тендрівська коси, Скадовськ та Армянськ,

– сказав Світан.

Просування вздовж моря також спрощує і той факт, що не буде одного флангу. Тобто, лівий фланг буде лінією фронту.

"Минулого року окупанти не дали нам виконати завдання. Була готовність форсувати Дніпро, але росіяни підірвали Каховську ГЕС. Залив збільшив рівень води на кілька кілометрів і не дав нам можливості форсувати Дніпро. Цього року у ворога немає такої можливості", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

ЗСУ просунулися під Куп'янськом

Сили оборони просунулися на Куп'янщині. Українським захисникам вдалося зрізати вклинення окупантів та витиснути їх з Колісниківки на Харківщині й у такий спосіб зірвати плани ворога на цьому напрямку. Річ у тім, що росіяни хотіли перебратися на правий берег Осколу. Саме в районі Колісниківки розташована одна з основних переправ з лівого берега на правий.

Окупанти намагалися вийти на цю переправу. Хоч вона вже давно розбита, там непогані підходи,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Світан переконаний, що витиснути окупантів звідти є лише справою часу. Нині там спостерігається позитивна динаміка.