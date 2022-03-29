Росія готується до репарацій Україні: що забув Абрамович на переговорах

Присутність Романа Абрамовича на переговорах із Україною можна пояснювати по-різному. Але, зокрема, вона може бути пов'язана з репараційною, викупною складовою майбутніх мирних домовленостей.

Це крім того, що всі російські чиновники зараз надто гостро сприймаються як представник агресора, і не дуже важливо – чи це силовики, чи економічний блок. Приватних осіб це все-таки стосується меншою мірою.

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Роль олігархів

Кремль часто доручав олігархам щось будувати, підіймати чи відновлювати. Сам Абрамович колись розвивав Чукотку у державно-приватному партнерстві.

Тож проговорити відновлення зруйнованого, а, можливо, й компенсації за якісь території за участю приватних грошей в обмін на полегшення санкційного режиму, цілком можуть спробувати.

Абрамович і сам маневрує, зрозуміло, щоб опинитися на правильній стороні історії.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: