Росіяни активно працюють над підготовкою до війни в Балтії, у зоні ризику Молдова і Казахстан

Секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю висловився щодо можливості Росії повернутися до мирної економіки. Він не виключив цього, але назвав умову, за якої це стане можливо.

Цікаво, що Литвиненко не вперше називає Молдову та країни Балтії як ласі шматочки для Путіна. Він вважає, що Росія буде "качати тему" порушення прав російськомовних у Латвії та Естонії. А коли Україна виграє, то Москва втратить вплив на Південний Кавказ і Центральну Азію.

Дивіться також Чи повернеться Україна після перемоги в ситуацію до 24 лютого 2022 року: думка Литвиненка

Коли Росія може вийти з війни

На запитання журналістів, чи може Росія вийти зі стадії мобілізації та повернутися до мирної економіки, секретар РНБО відповів, що може. Але для цього "потрібна зміна керівництва, а отже і зміна режиму".

Утім, Литвиненко зазначив: Кремль може воювати не тільки в Україні, а й в інших державах.

Вони дуже активно працюють над політичною – і не лише – підготовкою війни в Балтії. Вони досить активно працюють у Молдові. Ми бачимо останнім часом активізацію щодо Казахстану,

– повідомив він.

Тому, за його словами, не так важливо, чи Росія не захоче зупинити свою військову машину, чи не зможе це зробити. Як аргумент, секретар РНБО навів китайське прислів'я "Якщо ти їдеш на тигрові, то головне – не зупинятися".

Думка Буданова про зміну влади в Росії

Інший представник сектору нацбезпеки, глава ГУР Кирило Буданов, вважає, що смерть Путіна нічого не змінить. За його словами, не варто чекати на швидкі зміни, адже росіяни стали жертвами своєї ж пропаганди. "З різкими змінами в Росії не може різко змінитись їхнє ставлення до світу, їхнє світосприйняття", – сказав головний розвідник.

Буданов упевнений, що росіяни дуже довго будуть дивитися на українців як на ворогів, навіть якщо Путіна вже не буде. Вони заточені на ненависть, і це мине нескоро. Водночас за іншого режиму в нашої держави з'явиться вікно можливостей.

Те, що Путін почав війну проти України, очільник розвідки називає стратегічною помилкою. Пропагандисти довго підігрівали мілітарні настрої в російському суспільстві, мовляв, ми дуже сильні і всіх переможемо – і зрештою перегріли. Так, російська армія досі сильна, але окупанти сприймають дійсність викривлено.