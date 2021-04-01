Росія готується до загострення на Сході: чому Путін знову поліз по зброю

Читаю новини про те, що Путін стягує війська до кордонів. І знаєте, а це ж комплімент для нас усіх. Навіщо йому війська зараз?

Україні треба розуміти власну силу

Тому що у нього немає більше жодного іншого інструменту впливу на Україну і жодного шансу домовитись з Заходом. Йому зламали можливості для політичної і медійної роботи в Україні, позбавивши Медведчука відповідних інструментів.

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ОПЗЖ сидить і переживає кожної п'ятниці, щоб ще комусь не дісталось санкцій. Старі схематози не працюють, нових немає. Жодного шансу якось політично задовольнити інтереси Росії в Україні немає навіть у випадку дострокових виборів.

На Заході також очевидно, що Адміністрація Байдена просто не дасть нікому відновити відносини з Путіним, якщо навіть хтось і бажатиме. Він знову поліз по зброю і це ж очевидне визнання його політичної неспроможності. А значить, це і визнання нашої сили як суспільства і Заходу як системи.

У нас у багатьох є велика емоційна залежність від негативу і самоприниження, поки не буде слів похвали звідкись з-за кордону. Але важливо також і самим про себе усвідомлювати, що мафія з Москви знову вирішила "побикувати" зброєю, бо ми живемо власним інтересом і власною емоцією, а не їх інтересом і не їх емоцією. Як би нам про нас же не брехали, в тому числі й деякі діячі у нашому домі, нашу силу треба усвідомлювати.