Росія готує новий наступ в Україні: розвідка Естонії назвала головні передумови

У війні проти України Росія зазнає колосальних втрат. Попри це, ворог продовжує кидати своїх бійців на штурми. Ба більше, навіть готується до нового наступу.

Про це свідчать дані розвідки Естонії. Глава розвідцентру Сил оборони Антс Ківісельг детальніше розповів про можливий новий наступ Росії на Україну.

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Ворог готується до тривалої війни

За наявними у розвідки даними, у ворога є ще чотири мільйони артилерійських снарядів. Цієї кількості буде достатньо, щоб цілий рік вести війну малої інтенсивності. Крім того, 350 тисяч снарядів Росія отримала від Північної Кореї. Усе це свідчить про те, що ворог готується до тривалої війни.

Естонські військові також звернули увагу на основні напрямки на фронті. Мовиться про дві ділянки: Авдіївка – Мар'їнка та Куп'янськ – Лиман. Влітку на цих ділянках фіксували по 20 – 40 атак щоденно. Нині у середньому налічують по 76 атак щодня.

Путін ці дії назвав активною обороною. Втім, військові Естонії вважають, що це спроба завуалювати те, що відбувається. Вони переконані, що насправді ворог готується до нового наступу.

Це послання з політичним змістом. Агресор намагається зняти з себе це клеймо і показати своєму народу, що вони займаються активною обороною, а не якимось нападом,

– зазначив Антс Ківісельг.

Водночас він зазначив, що дії Росії на сході та північному сході можуть стати причиною того, що найближчими тижнями ворог спробує розвинути успіх. Туди окупанти можуть спрямувати додаткові сили та перейти у наступ на тій ділянці фронту.

За даними розвідки, додатковим індикатором став той факт, що Росія від КНДР отримала 350 тисяч артилерійських снарядів. Мовиться про тисячу контейнерів, доставлених у Краснодарський край. За словами Ківісельга, це суттєве поповнення складів ворога.

Якщо ми досі бачили, що Росія випускає близько 10 000 снарядів за одну добу, то тієї кількості боєприпасів, що надіслала Північна Корея, повинно буде вистачити на місяць – півтора. Також не варто забувати, що наближається зима. Звичайно, знову почнуться атаки на енергетичну інфраструктуру. Нам здається, що Росія вже закінчила підготовку цих ударів. Цього можна очікувати в найближчі тижні або місяць,

– додав Ківісельг.

Естонський генштаб підкреслив, що попри підвищену активність ворога, ЗСУ найближчим часом можуть прорвати оборону ворога. І це дозволить їм вийти на оперативний простір.