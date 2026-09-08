Росія готує нову ракетну хвилю: експерт пояснив, звідки береться нова зброя
Російські окупанти готують нову хвилю атак проти України, продовжуючи накопичувати ракети та безпілотники. Попри міжнародні санкції, Кремлю вдається виготовляти нове озброєння для масованих ударів.
Військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" Павло Нарожний розповів 24 Каналу про особливості виготовлення російської зброї. За його словами, противнику вдалося прискорити виробництво ракет на 5 – 10% завдяки перерозподілу ресурсів та допомозі ззовні.
Нові пріоритети у виготовленні ракет і БпЛА
Військовий експерт зазначив, що військово-промисловий комплекс Росії суттєво зменшив або взагалі припинив випуск балістичних ракет повітряного базування "Кинджал". Усі вивільнені потужності агресор спрямував на виготовлення ракет "Іскандер-М" (балістичні, але наземного запуску), які є простішими з технічного погляду. Крім того, росіяни активно замінюють класичні безпілотники на реактивні.
Вони переспрямували свої ресурси з "Шахедів" з двигуном внутрішнього згорання на "Шахеди" з реактивним двигуном. Вони набагато дорожчі й технічно складніші, але й в рази успішніші в контексті проходу української системи протиповітряної оборони. Тому що ми вже не можемо використовувати стрілецьку зброю чи малу авіацію, а змушені застосовувати сучасні літаки та ЗРК,
– пояснив Нарожний.
Яку роль у російському виробництві зброї відіграє Китай?
За словами засновника "Реактивної пошти", критично важливе плече підтримки ворогові підставив Пекін. Зокрема, у реактивних безпілотниках застосовуються двигуни компанії Telefly, а замість значно пошкодженого російського заводу в Чебоксарах ("ВНДІР-Прогрес") постачання захищених від РЕБ антен також здійснюється з Китаю. Водночас економічну спроможність ведення війни Москва підтримує завдяки експорту нафти, газу та зерна.
У росіян ще, на жаль, функціонує економіка, адже значну кількість експорту російських енергоносіїв викуповує для себе Китай. Такого великого монстра, яким є Росія, за один рік звалити суто економічно ми не можемо, але ми завдаємо ударів по логістиці та збірних майданчиках ворога, місцях запуску,
– наголосив Нарожний.
Що дає Росії ресурси для ведення війни: дивіться відео
Нагадаємо, раніше очільник ГУР Олег Іващенко заявив, що Росія готується до нової хвилі комбінованих ударів по об'єктах енергетики та критичній інфраструктурі України протягом осінньо-зимового періоду. Противник планує застосовувати для атак крилаті й балістичні ракети, реактивні "Шахеди", баражувальні боєприпаси. Він зауважив на тому, що у ворога є можливості продовжувати війну у 2027 – 2028 роках.