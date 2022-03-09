Росія говорить про "знищену українську техніку", але насправді це їхні ж втрати, – Арестович

Російські пропагандисти показують своїм громадянам спалену військову техніку, запевняючи, що це Україна зазнала втрат. Насправді ж ця техніка є російською.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що противник втрачає морально-вольові якості, перебуває у безпорадному стані, саме тому основні зусилля спрямовують в інформаційно-психологічний простір.

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"Нашими фахівцями виявлено, що більшість інформації, яку вони подають як "знищену українську техніку" – це знищена техніка російських військ", – зазначив Арестович.

Вони подають в такому ракурсі, що нібито такі втрати несуть Збройні сили України. Звісно, ЗСУ зазнають втрат, ми віддаємо шану нашим героям, однак ці втрати набагато-набагато менші, ніж у ворога,

– запевнив радник голови ОП.

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