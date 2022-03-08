Росія хизується знищеними військовими об'єктами України: насправді це лікарні, школи та будинки

Російські пропагандисти кожен день розповідають про те, скільки їх армія знищила військових об'єктів в Україні. Насправді ж армія окупантів нищить в Україні цивільні об'єкти – лікарні, школи та навіть хлібзавод.

Росія з першого дня свого вторгнення переконувала у двох речах – що загиблих серед її військових немає, і що вони знищують лише військові об'єкти в Україні. Але все це виявилося брехнею.

До теми Сюжет дешевого російського кіно: окупанти ширять фейки про "подвиги" своїх військових в Україні

Вже з перших днів війни Росія зазнала значних втрат. І станом на 8 березня, кількість загиблих окупантів перевалила за 12 тисяч осіб.

Те саме стосується і знищення "військових об'єктів". Не досягнувши запланованої цілі захопити Україну за три дні, окупанти вдалися до терористичних методів – з ракет обстрілюють житлові квартали українських міст та сіл.

Тож за час війни Росії проти України були знищено 202 школи, 34 лікарні, 1500 житлових будинків.

Відео знищеної лікарні в Ізюмі на Харківщині

А також – хлібзавод у Макарові. Внаслідок удару по ньому загинуло 13 людей.

"Звичайно, все це колись стане предметом для розгляду трибуналу", – зазначив журналіст Сергій Лещенко.

При цьому російські пропагандисти не гребують після цього використовувати знищені ними ж об'єкти для своїх фейків. Один з таких прикладів – знищений 25-й ліцей у Житомирі, який згодом намагалися видати за школу в окупованому Донецьку, яку нібито розбомбили українські війська.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!