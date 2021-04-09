Росія хоче короткої перемоги, – Кривонос назвав міста України, які цікавлять Путіна

Росія має багато варіантів, з якого боку нападати на Україну. Вона хоче насамперед розхитати ситуацію всередині країни.

Держава-окупант має намір провести дестабілізацію. Про це в інтерв'ю "Перехресний допит" повідомив генерал Збройних сил України та колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос.

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Які міста України цікавлять Путіна

За його словами, президента Росії Володимира Путіна цікавлять ті міста, які є критично важливими, зокрема:

Одеса;

Миколаїв;

Маріуполь;

Мелітополь;

Запоріжжя;

Харків.

Це міста, як зауважив генерал, з розвиненої структурою аеродромів. Там, в разі успіху, Росія зможе посадити свої літаки.

Звідки Росія може наступати

Кривонос відзначив, що Росія також може використати сили морського десанту, які накопичені в районі Новоросійська і Севастополя. Їх можуть висадити на ділянках, призначених для ведення успішних морських десантів.

"Перехресний допит" з Сергієм Кривоносом: дивіться інтерв'ю

Є ще один варіант наступу – зі сторони Донбасу. Росія, як сказав генерал Збройних сил України, може напружувати ситуацію на Сході Україну, нарощувати свої потужності і відволікати наші сили. А потім – завдати удар на порожні ділянки. Мовиться про області:

Харківську;

Чернігівську;

Сумську.

"Варіантів багато. Ми не можемо однією "долонею накрити" ту велику країну, яку нам потрібно захищати", – зауважив Кривонос. За його словами, треба бути готовим до будь-яких дій і не панікувати.

Їй (Росії – 24 канал) потрібна коротка перемога. Економічно і політично затягувати цей процес вони не зможуть,

– зазначив Кривонос.

Він також наголосив, що завдання Росії – змусити політичне керівництво України піти на поступки. А також, якщо буде активізація дій, виправдати їх в очах світового суспільства.



Розташування російських угруповань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу