Росія хоче мобілізувати медиків з окупованого Криму на Донбас
Російські окупанти намагаються перекинути медиків з окупованого Криму в ОРДЛО. В тамтешніх лікарнях не вистачає кваліфікованого персоналу через війну.
В окупованому Криму розгорнули цілу кампанію серед місцевих медиків, щоб вони їхали працювати в ОРДЛО на час бойових дій.
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В ОРДЛО мобілізували на війну медиків
Через це в місцевих лікарнях банально немає достатньо лікарів. Тому окупантам терміново потрібно людей, які змогли б надавати медичні послуги пораненим російським військовим.
В Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим підкреслили, що формально ця "поїздка" є добровільною, але цілком реально, що так відбувається прихована мобілізація медиків з окупованого Криму.
Ураховуючи, що громадяни України з тимчасово окупованого Криму, які працюють в закладах охорони здоров’я не виявляють бажання брати участь у подібних кроках окупаційних адміністрацій, існує загроза їх примусового залучення до війни, – йдеться у дописі.
Там закликають громадян України в окупованому Криму взагалі не зголошуватися на будь-які добровільні вчинки для росіян. Є ризик, що людей просто перекинуть в ОРДЛО і використають для потреб армії окупантів.
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