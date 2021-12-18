Росія хоче обговорювати "гарантії безпеки" виключно зі США

Росія пропонує США переговори щодо "гарантій безпеки" виключно на двосторонній основі. Мовляв, залучення інших країн позбавить їх сенсу.

Усе змінилося не на краще, – Рябков

Відносини Москви та Вашингтона дуже погіршилися. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

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Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах та словоблудстві,

– вважає російський чиновник.

Він наголосив, що такої ситуації у відносинах із США раніше ще не було. "Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, – не на краще. Поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів", – додав Рябков.

У США дотримуються іншої думки

Напередодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не вестимуть переговори щодо "гарантій безпеки" лише з Росією. До цього Вашингтон хоче залучити європейських партнерів. Інакше будь-які розмови неможливі.

Що відомо про цинічну вимогу Москви

Росія вимагає, аби НАТО не брала до свого складу Україну. 17 грудня російське МЗС оприлюднило проєкти договорів з США та Альянсом. У документах мовиться про те, що Москва та НАТО зобов'язуються не розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки можуть вражати території сторін. Крім того, Росія хоче, щоб Альянс відмовилося від будь-якої військової діяльності в Україні, на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

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