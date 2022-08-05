росія звернулася до Туреччини за допомогою щодо обходу західних санкцій, – ЗМІ

Санкції, які ввели проти росії після початку війни в Україні сильно вдарили по країні-агресорці, через що москва шукає можливості обійти їх. кремль вирішив звернутися до Туреччини.

Поки невідомо, чи Туреччина погодилася на пропозиції кремля. Однак, за даними ЗМІ, в Анкарі розуміють, що така допомога кремлю може спричинити введення вторинних санкцій проти них.

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Що пропонувала росія Туреччині

За даними ЗМІ, росія просить Туреччину налагодити канали, які допоможуть уникнути обмежень у банківському, енергетичному та військовому секторах. москва просить турецький уряд дозволити росії купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. На думку економістів, реалізація такого задуму допомогла б приховувати походження нафти після того, як набуде чинності введене ембарго.

Крім того, росія хоче, щоб турецькі банки дозволили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що є грубим порушенням санкцій. Однак тут варто зазначити, що Туреччина не приєдналася до антиросійських санкцій і позиціонує себе як посередник між Україною та росією.

Турецький чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався із журналістами, пояснив, що Анкара підтримує лише ті санкції, які введені ООН, але коментуючи пропозиції кремля наголосив, що Туреччина підтримує незалежність та суверенітет України.

Туреччина може вже допомагати росії

У кремлі намагаються максимально демонструвати те, що санкції нібито не впливають на росію жодним чином, однак цифри кажуть інше – виробництво машин скоротилося на 89%, виробництво комп'ютерів та напівпровідників упало на 40%, а пральних машин – на 59%.

На фоні цього від початку повномасштабного вторгнення експорт з Туреччини до росії суттєво зріс – на 400 мільйонів доларів. Однак це здебільшого споживчі товари. Водночас якщо Анкара допомагатиме з експортом до росії підсанкційних товарів, то на неї чекають вторинні санкції.

Ердоган міг погодитися на оплату газу рублями

5 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган приїхав до росії в Сочі, де зустрівся з диктатором владіміром путіним. Варто зазначити, що це вже друга зустріч за цей місяць – попередня відбулася 20 липня в Ірані.

Переговори тривали 4 години. Після них міністр енергетики росії алєксандр новак заявив, що Ердоган погодився на часткову оплату за російський газ рублями.

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