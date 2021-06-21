Для Росії важливо отримати воду в Крим без зобов'язань, – російський адвокат

Питання нестачі води у Криму досі актуальне, навіть попри рясні опади. Однак Росія хоче відновити водопостачання в обмін на відсутність зобов'язань.

Україні в жодному разі не варто на це погоджуватись. Таку думку висловив російський адвокат Микола Полозов.

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"Звісно, для Росії важливо отримати цю воду в обмін на відсутність будь-яких зобов'язань. Була схожа ситуація з поставкою електроенергії в Крим", – пояснив адвокат.

Що було з постачанням електроенергії в Крим

Полозов нагадав, що після блокування поставки електроенергії в Крим Україна запропонувала Росії купувати її, але на певних умовах.

Щоб в договорі було вказано те, що Крим – окупована територія,

– розповів Полозов.

Тоді президент Росії Володимир Путін заявив, що проведе опитування серед кримчан. Однак Кремль так і не погодився на купівлю електроенергії.

"З водою та ж ситуація. Якщо влада все-таки вирішить подавати воду в Крим – варто зазначити, що це не російський Крим, а тимчасово окупований. Якщо просто продавати воду за гроші – це торгування українським суверенітетом, можна забути про Крим", – запевнив Полозов.

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