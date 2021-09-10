Росія хоче показати претензії на геополітичне лідерство, – Чалий про навчання "Захід-2021"

Російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021" стартували 10 вересня. Москва перекинула туди тисячі своїх військових, які можуть перебувати там на постійній основі.

Адже Кремль, поступово поглинаючи Білорусь, матиме не тільки спільну систему протиповітряної оборони, а й дислокацію своїх військ на території країни. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній посол України в США Валерій Чалий.

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Чалий: Росія намагається продемонструвати імперський підхід

За його словами, метою "Заходу-2021" є продемонструвати великі потуги і претензії Росії на геополітичне лідерство. Адже до події залучили не лише членів Організації договору про колективну безпеку.

У навчаннях візьмуть участь військові Сербії, Шрі-Ланки, Монголії. І таким чином Москва намагається продемонструвати свій імперський підхід.

Що таке Організація договору про колективну безпеку? Дані:



Військово-політична міжнародна організація, яка почала діяти у 1992 році. Учасницями є 6 країн, які були у складі Радянського Союзу: Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан.



Раніше членами ОДКБ були Грузія, Азербайджан і Узбекистан. Втім через низку кризових суперечностей ці держави вийшли з Організації. Дані: Вікіпедія Військово-політична міжнародна організація, яка почала діяти у 1992 році. Учасницями є 6 країн, які були у складі Радянського Союзу: Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан.Раніше членами ОДКБ були Грузія, Азербайджан і Узбекистан. Втім через низку кризових суперечностей ці держави вийшли з Організації.

Чалий вважає, що Кремль залучив ОДКБ до військових навчань, аби створити ілюзію відновлення СРСР. Цей наратив наразі дуже популярний в Росії. "Якщо заявляється, що критика Сталіна – це критика Росії, то вони вже дуже далеко зайшли в питаннях", – зазначив він.

Росія перекинула винищувачі в Білорусь, – Чалий

Дипломат розповів, що нібито для навчань "Захід-2021" Росія перекинула новіші винищувачі Су-30 СМ, які є багатоцільовими і можуть використовуватися для управління й атаки. Хоча раніше часто лунала теза, що на території Білорусі не плануються якісь російські бази.

Очевидно, що і в Білорусі постійно підтримували це ще навіть тоді, коли Лукашенко був легітимним. Він говорив, що цього не будуть допускати, і такі перемовини тривали дуже довго,

– пригадав експосол України в США.

І додав, що зараз під прикриттям таких так званих спільних навчально-бойових пунктів фактично ми бачимо постійне дислокування військ Росії на територію Білорусі. Тобто відбувається те, про що говорили багато років. Білорусь намагалася якийсь спротив створювати тиску Росії. Втім зараз цього вже немає.

Чалий розповів про російсько-білоруські навчання "Захід-2021": відео

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