Росія готується до масштабного призову і хоче розшити військо: в ISW пояснили наміри Кремля

Росія готується розширити військовий адміністративний апарат для пришвидшення "мобілізації" призовників і резервістів. Кремль розробляє законопроєкти та спрощує правові механізми, щоб забезпечити масові призови та збільшити чисельність армії.

Аналітики припускають, що подібні дії Росії матимуть далекосяжні наслідки для війни в Україні та можливого ширшого протистояння з НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Що планує Росія?

Глава оборонного комітету російської держдуми Андрій Картаполов нещодавно подав законопроєкт, який передбачає цілорічну роботу військкоматів замість вже раніше традиційних весняних і осінніх циклів.

Хоч самі періоди призову не змінюються, підготовчі процедури, зокрема медогляд, визначення спеціальностей тощо проводитимуться безперервно протягом року, щоб зменшити навантаження на систему.

За оцінкою Інституту вивчення війни, це створить постійну військову бюрократію, здатну цілорічно опрацьовувати резерв і пришвидшувати мобілізацію. Також Кремль ухвалює інші зміни, пов'язані з цим.

Ще у квітні Володимир Путін підписав закон, який дозволяє призивати чоловіків, що пройшли всі призовні процедури, але не потрапили до армії, протягом року без повторного оформлення.

Перехід російських збройних сил до цілорічної структури набору узгоджується з ширшими стратегічними зусиллями Росії щодо посилення та оптимізації своїх можливостей формування сил – крок, який матиме далекосяжні наслідки для її війни в Україні та можливої ширшої конфронтації з НАТО,

– ідеться у звіті.

Зазначається, що Росія ще в період з 2022 року планує поступово збільшувати чисельність армії, а зміни в системі обробки особового складу мають підтримати відповідні зусилля Кремля

"Розширення адміністративних можливостей Росії щодо обробки призовників та мобілізованого особового складу дозволить Росії швидше та ефективніше мобілізувати сили як під час затяжної війни в Україні, так і в можливій майбутній війні проти НАТО", – пише ISW.

До слова, раніше аналітики писали, що російський диктатор Володимир Путін прагне збільшити рекрутування добровольців шляхом спільної діяльності з проурядовими НДО (неурядові організації).