Як Росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ за допомогою авіації: аналіз розвідки Британії

За останні два тижні спостерігається сплеск тактичних бойових вильотів російської авіації. Особливо – над Півднем України.

Однак, щоденна кількість вильотів Повітряно-космічних сил Росії залишається набагато нижчою, ніж пікова кількість. Про це повідомили британські розвідники.

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Аналітики кажуть, що за останні два тижні спостерігається сплеск тактичних бойових вильотів російської авіації, особливо над Півднем України.

Це майже напевно стало відповіддю на повідомлення про активізацію наступальних операцій України, оскільки Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря,

– зазначили у розвідці.

Попри зростання, щоденна кількість вильотів ПКС залишається набагато нижчою, ніж пікова кількість, яка складала 300 щоденних місій на початку війни.

З початку вторгнення Південь України часто був більш прийнятним для операцій російської авіації порівняно з іншими ділянками фронту.

"За останній рік ПКС збільшили використання зброї класу "повітря-поверхня", наприклад плануючих бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися далеко від своїх цілей", – наголосили у британській розвідці.

Авіація Росії трохи зменшила активність

Нагадаємо, що нещодавно у Повітряних силах заявили, що зменшення ворожої активності у небі у ніч на 12 червня пов'язано з погодними умовами. Юрій Ігнат зазначив, що погода також впливає і на діяльність наших авіаційних підрозділів.

Однак розслаблятися ще зарано. За словами Ігната, ворог продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по прифронтових територіях. Також загарбники використовують дрони-камікадзе. Це не лише "Шахеди", а й "Ланцети" різних типів.