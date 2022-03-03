Росія хоче створити гуманітарну кризу і везти фальшиві гумконвої, – Офіс Президента

Україна в час війни робить усе можливе для постачання гуманітарної допомоги мешканцям населених пунктів, які страждають від російських загарбників. Однак окупанти бажають справжньої гуманітарної катастрофи.

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Росія не просто веде війну проти нашого народу з порушенням всіх правил та норм міжнародного права, вона хоче створити гуманітарну кризу. Це робиться, щоб потім надсилати фальшиві гумконвої, як це було в 2014 році в Донецьку та Луганську,

– заявив Тимошенко.

Варто зазначити, що у 2014 році країна-агресорка відправила сотні так званих "гумконвоїм", у яких, замість продуктів, перевозили зброю для бойовиків та навіть російських військових.

Однак Тимошенко підкреслив, що українці добре знають, що їх не треба "звільняти" і рятувати. Перемога неодмінно буде за нами.

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