Росія хоче створити гуманітарну кризу і везти фальшиві гумконвої, – Офіс Президента
Джерело:фейсбук Кирила Тимошенка
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Росія навмисно створює гуманітарну кризу. Країна-агресорка хоче почати постачання фальшифіих гумконвоїв, як це робила у 2014 році.
Україна в час війни робить усе можливе для постачання гуманітарної допомоги мешканцям населених пунктів, які страждають від російських загарбників. Однак окупанти бажають справжньої гуманітарної катастрофи.
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Росія не просто веде війну проти нашого народу з порушенням всіх правил та норм міжнародного права, вона хоче створити гуманітарну кризу. Це робиться, щоб потім надсилати фальшиві гумконвої, як це було в 2014 році в Донецьку та Луганську,
– заявив Тимошенко.
Однак Тимошенко підкреслив, що українці добре знають, що їх не треба "звільняти" і рятувати. Перемога неодмінно буде за нами.
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