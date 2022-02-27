Росія хоче терміново ввести резерви – Генштаб

За даними української розвідки, здійснюється підготовка до виведення підрозділів на територію Бєлгородської області. Вона межує із Харківською.

У Генштабі повідомили, що Росія розглядає рішення про термінове введення резервів.

Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої

Водночас підрозділи Центрального військового округу Збройних сил Росії продовжують рух у напрямках Борисполя та Ічні. Здійснюється висування резервів.

Нагадаємо, що російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства. Для доставки військових вантажів використовують Білорусь.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.