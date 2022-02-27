Росія хоче терміново ввести резерви – Генштаб
27 лютого 2022 , 12:07Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук Генерального штабу ЗСУ
За даними української розвідки, здійснюється підготовка до виведення підрозділів на територію Бєлгородської області. Вона межує із Харківською.
У Генштабі повідомили, що Росія розглядає рішення про термінове введення резервів.
Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої
Водночас підрозділи Центрального військового округу Збройних сил Росії продовжують рух у напрямках Борисполя та Ічні. Здійснюється висування резервів.
Нагадаємо, що російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства. Для доставки військових вантажів використовують Білорусь.