РПЦ хоче перекинути священників на фронт: ініціативу не зрозуміли навіть росіяни

Російська православна церква заявила про плани відправити в Україну більшу кількість священнослужителів. Цю ініціативу висміяли навіть росіяни.

На думку РПЦ, "десятків військових священників", які вже вирушили з окупаційною армією на війну проти України, занадто мало. Представник російської церкви Володимир Легойда сказав, що їх потрібно більше відправити на фронт. Про це повідомляють російські ЗМІ, як зауважив 24 Канал.

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Росія хоче перекинути в Україну більше "бойових попів"

Легойда сказав, що кількість тих священників, яких перекидають на український фронт, недостатня. Користувачі мережі сміються, що російські попи не встигають відспівувати своїх солдатів.

Оскільки військових священників направляють у зону спеціальної військової операції у відрядження, точну кількість назвати важко. Йдеться про десятки капеланів, але, звісно, цього недостатньо,

– сказав Легойда.

Він додав, що зараз РПЦ "працює над збільшенням кількості військових священників, урегулюванням їхнього статусу та соцгарантій".

Реакція мережі

Користувачі соцмережі, серед яких є і росіяни, відреагували доволі весело: