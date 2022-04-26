Росія хоче відвернути увагу, – депутат з Молдови про провокації в Придністров'ї
У Придністров'ї пролунали вибухи біля "міністерства держбезпеки" – фактично філіала російських спецслужб. Саме режим Путіна може бути зацікавлений у провокаціях.
Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат парламенту Молдови Оазу Нантой. За його словами, стріляли нібито по пустій будівлі, що може означати всього лише провокацію.
Зверніть увагу У Придністров'ї пролунали вибухи біля "міністерства держбезпеки": це може бути провокація Росії
Росія найбільше зацікавлена у провокаціях
"Молдова категорично не зацікавлена в дестабілізації ситуації. Росія – зацікавлена, щоб відвернути увагу від реального фронту, де вирішується доля цієї війни", – сказав Оазу Нантой.
Водночас район Придністров'я, за інформацією депутата, "глибоко кримінальний", тому остаточна причина вибухів поки незрозуміла.
"Об'єктивно, найбільше зацікавлена (у провокаціях – 24 канал) Росія. Адже якийсь генерал знову оголосив про проєкт "Новоросія" з виходом на Придністров'я", – зазначив депутат парламенту Молдови.
Зауважте – Молдова скликає Радбез: дивіться відео