Держдума Росії готується визнати Азовське море "внутрішньою водоймою": ISW вказав, що це значить

В російській Державній думі заявили, що хочуть закріпити статус Азовського моря як "внутрішньої водойми Росії". Окупанти прагнуть, щоб на море не поширювалась дія міжнародного законодавства.

Аналітики пригадали, що до початку повномасштабного вторгнення між Україною та Росією існував договір. Згідно з ним, Азовське море визнавалось історично внутрішніми водами як Росії, так і України. На підставі договору судна під російським чи українським прапором в Азовському морі користувались свободою судноплавства.

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Та в роковини повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2023 року, Україна денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря.

Чого прагнуть досягти росіяни, визнавши Азовське море "внутрішньою водоймою" Росії

У Держдумі Росії розглянуть проєкт закону про закріплення статусу Азовського моря як виключно "внутрішньої водойми Росії". РосЗМІ писали, що так на море не поширюватимуться дії міжнародного законодавства.

Так званий "депутат Держдуми Росії" від тимчасово окупованого Криму Михайло Шеремет заявив 5 грудня, що нібито Дума спробує ухвалити запропонований законопроєкт до кінця 2023 року.

Запропонований законопроєкт, ймовірно, передбачає ряд відповідних російських адміністративних заходів, які вимагатимуть від морських перевезень на шляху до або з портів Азовського моря офіційно визнати море внутрішнім водним об'єктом Росії й, отже, де-факто визнати незаконну анексію Росією окупованих українських територій,

– заявили в ISW.

Аналітики американського Інституту вивчення війни уточнили, що мовиться про визнання незаконної анексії:

тимчасового окупованого Криму;

окупованих частин Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

У ISW також пригадали, що російський президент Владімір Путін у червні 2023 року підписав закон, який також денонсував договір з Україною. Глава Кремля тоді заявив, що нібито Україна "втратила статус прибережної держави Азовського моря", коли Росія окупувала Донецьку, Запорізьку та Херсонську області у 2022 році.