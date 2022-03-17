Росія хоче всидіти на двох стільцях, – МЗС про відмову виконувати рішення суду ООН

Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно припинити війну проти України. У Кремлі натомість цинічно заявили, що "не можуть взяти до уваги" це рішення.

Про поведінку держави-агресорки вже висловилися в українському МЗС. Там зазначили, що Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно, пише 24 канал.

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Наказ суду ООН – обов'язковий

Як пояснив речник відомства Олег Ніколенко, з одного боку росіяни не збираються виконувати обов'язковий наказ Міжнародного суду ООН, а з іншого – прагнуть й надалі користуватися привілеями міжнародного права. "Але міжнародним правом не можна махати як собака хвостом", – підкреслив він.

Речник МЗС наголосив, що відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, Росія має відмовитися й від усіх прав за Статутом ООН. Насамперед – права вето у Радбезі, а також імунітетів.

Суд відкинув заперечення Росії

Наказ суду ООН має зобов'язуючий характер й відповідно до норм міжнародного права створює юридичні зобов'язання для Росії.

Ніколенко підкреслив, що твердження російської сторони про відсутність у суду юрисдикції розглядати позов України, а відповідно і його виконувати, є нікчемними.

Під час слухань суд відкинув заперечення Росії і підтвердив повноваження винести свій наказ,

– пояснили в українському МЗС.

"Попри намагання вільно інтерпретувати рішення суду ООН, Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу", – запевнили там.

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