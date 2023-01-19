Путін поставив завдання захопити Донеччину до березня: полковник ЗСУ оцінив такий сценарій

Владімір Путін поставив перед командувачем окупаційними військами в Україні Валєрієм Герасимовим завдання до кінця березня захопити Донецьку область. Утім, повністю взяти та захопити її росіяни ніколи не зможуть.

Так, російські загарбники просто не мають сил та засобів для реалізації такого сценарію. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

Важливо Рубіж оборони ЗСУ досі утримують, – полковник ЗСУ про ситуацію біля Соледара та Бахмута

Росіяни й самі розуміють, що це нереальний дедлайн

Особливо зараз, коли українська армія набрала сил та підтягнула засоби. Водночас окупанти не мають звідки їх брати. Отже, за Донецьку область не варто хвилюватися.

Утім, загарбники продовжують тиснути в районі Бахмута, а саме на південь від міста – біля Костянтинівки та північніше – у бік Сіверська. Однак зазнають там втрат.

Росіяни чудово розуміють, що дедлайн щодо березня є неможливим, тому забивають у розрахунки теперішню швидкість (просування – 24 Канал) і рухатимуться з нею поки українські війська не завдадуть ударів по напрямках, які розписані нашим Генштабом,

– заявив полковник запасу ЗСУ.

Максимум, що окупанти можуть зробити у найближчі кілька місяців, це відновити просування з такою ж швидкістю південніше Донецька. Тобто почати рух на кордони Донецької області, але з Півдня – в районі Вугледара, Новосілки або ж трохи західніше – з району Гуляйполя.

"Але не більше. У них не вистачає сил та засобів для виконання якихось масштабних дій та не вистачить навіть для захоплення Донецької області, але вони намагатимуться", – підкреслив військовий експерт.

Цікаво Мобілізація в Росії: Світан пояснив, наскільки велике військо може зібрати Путін

А все через те, що російському військовому командуванню необхідно у будь-який спосіб утримати сухопутний коридор до окупованого півострова Крим. Для цього загарбники посилюють і Запорізький напрямок, збільшуючи щільність військ мобілізованими. Це і є два основних завдання окупаційного війська.

Світан пояснив, чи зможуть окупанти вийти на кордони Донецької області до березня: дивіться відео

Чи допоможе окупантам збільшення війська

У Кремлі вирішили збільшити чисельність окупаційного війська до 1,5 мільйона військовослужбовців, за допомогою створення нових військових підрозділів чи частин. Утім, навіть створення однієї дивізії потребує кілька років. Росії треба буде серйозно напружитись, щоб реалізувати цей план.

Уся російська армія наразі все, що змогла – це утримувати поки сухопутний коридор до Криму: Донбас з частиною Запорізької та Херсонської областей, але не більше. Тому до них дійшло, що треба збільшуватися, бо решта напрямків у них зараз "голі",

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

На його думку, збільшення армії країни-агресорки навряд завдасть проблем Україні. Однак, це свідчить про те, що росіяни планують тривалу війну.