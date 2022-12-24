Росія дала сигнал НАТО, що не збирається припиняти війну, – військовий оглядач
Окупанти хочуть збільшити своє військо до півтора мільйона одиниць живої сили. Проте британський міністр оборони Бен Воллес каже, що мінімум 50% боєздатності військ Росія втратила.
Про це для 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.
До теми 1,5-мільйонна армія та новий план: що задумали Путін і Шойгу
"У короткостроковій перспективі загрозу для нас більше становлять мобілізовані. Є ознаки того, що Росія продовжує мобілізацію, але приховано й з меншим інформаційним висвітленням. Вона триває, повістки продовжують надсилати", – розповів експерт.
Зверніть увагу – Мусієнко про мобілізацію в Росії: дивіться відео
Ворог шукає гарматне м'ясо
На думку Мусієнка, план збільшення російської армії є середньостроковою перспективою. Кремль планує набирати контрактників. Експерт вважає, що це можуть робити з двох причин:
- дати сигнал Заходу і НАТО, що Росія не припинить агресії;
- показати, скільки є ресурсів у зброї, амуніції, забезпеченні, виплатах.
Людей теоретично вони можуть знайти, а от забезпечення та ресурси невідомо. Особливо зважаючи на всі втрати, – додав Мусієнко.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Російським пропагандистам забороняють говорити про мобілізацію. Розпорядження про це надійшло з адміністрації президента Путіна.
- У розвідці Великої Британії вважають, що заяви Кремля про 1,5 мільйона солдатів більше схожі на фантазії. На думку розвідників, Росія хоче затягнути війну.
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що мобілізовані потрібні для "захисту нових територій" та майбутніх наступів.