Росія дала сигнал НАТО, що не збирається припиняти війну, – військовий оглядач

Окупанти хочуть збільшити своє військо до півтора мільйона одиниць живої сили. Проте британський міністр оборони Бен Воллес каже, що мінімум 50% боєздатності військ Росія втратила.

Про це для 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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"У короткостроковій перспективі загрозу для нас більше становлять мобілізовані. Є ознаки того, що Росія продовжує мобілізацію, але приховано й з меншим інформаційним висвітленням. Вона триває, повістки продовжують надсилати", – розповів експерт.

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На думку Мусієнка, план збільшення російської армії є середньостроковою перспективою. Кремль планує набирати контрактників. Експерт вважає, що це можуть робити з двох причин:

дати сигнал Заходу і НАТО, що Росія не припинить агресії;

показати, скільки є ресурсів у зброї, амуніції, забезпеченні, виплатах.

Людей теоретично вони можуть знайти, а от забезпечення та ресурси невідомо. Особливо зважаючи на всі втрати, – додав Мусієнко.

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