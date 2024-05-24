Це провокація: чому з сайту уряду Росії зник проєкт про перегляд морських кордонів

В Росії ухвалили рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Москва має намір визнати частину вод на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, – власними внутрішні ми морськими водами.

Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що Росія у такий спосіб намагається перевірити, як відреагує НАТО на такі заяви. Проте, імовірно, вона вже отримала жорстку відповідь.

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Путіну довелося просити вибачення

"Це провокація. Росія постійно в Балтійському морі перевіряє на міцність НАТО. Російські літаки постійно порушують державні кордони Швеції, країн Балтії. Наразі Альянс доволі м'яко на це реагує", – підкреслив політтехнолог.

Коли російський літак незаконно порушує повітряний простір країн Балтії, в якому постійно перебувають воєнні літаки НАТО, базуючись в районі Каунаса, в цей момент по ньому можна завдавати удару. Це легітимна ціль.

Коли росіяни перетнули повітряний простір Туреччини, щоб перевірити, як вона буде виражати протести, турки за секунду збили російський літак.

Водночас НАТО досі жодного разу не наважився на це. Росія бачить, що Альянс не збиває їхні літаки, які порушують кордон, і тоді вона може наважитись йти далі – забрати території у цих країн.

Подивимось, як буде реагувати НАТО. Наприклад, можна втопити будь-який корабель, що перетне кордон. Однак є інформація, що текст відповідного законопроєкту щодо змінення кордонів в Балтійському морі зник з офіційного сайту російського уряду. Ця заява перетворилась з позиції в пропаганду,

– пояснив він.

Є така чарівна фраза "дзвінок з Держдепу США" зі словами "ми втопимо будь-який корабель, який перетне кордон". Що тоді буде робити Росія? Коли турки збили російський літак, то Москва була принижена та нічого не могла цього протиставити, оскільки дії Туреччини були легітимними та законними. Путіну довелося просити вибачення за це.

"У випадку з Балтійським морем довелось би перепрошувати за те, щоб, припустимо, Швеція потопила б російський корабель. Балтійське море стало внутрішнім НАТО, і росіянам там немає місця. Поступово їх заженуть у Фінську затоку, і на цьому історія Балтійського флоту Росії закінчиться", – відзначив Михайло Шейтельман.

Росія зробила провокативний крок щодо кордонів в Балтійському морі