Росія хоче в односторонньому порядку "посунути" морський кордон з Литвою і Фінляндією, – ЗМІ

Влада Росїі в односторонньому порядку ухвалила рішення щодо змін кордонів з Литвою і Фінляндією. Ці зміни країна-агресорка хоче впровадити в Балтійському морі.

Журналісти видання The Moscow Times зазначили, що це рішення міститься у постанові російського уряду. Цей документ опублікували на порталі правових актів країни-агресорки.

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Чому Росія хоче змінити морські кордони з Литвою і Фінляндією

Міністерство оборони Росії оголосило про намір визначити частину вод на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, як свої внутрішні морські води.

Це рішення передбачає коригування географічних координат певних точок для визначення положення вихідних ліній ширини російського територіального моря і прилеглих зон біля узбережжя й островів.

Зокрема, зміни внесуть до координат біля островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови російського уряду.

Також під перегляд потрапила і прикордонна зона біля Литви, включаючи Куршську косу в Гданській затоці, мис Таран, територію на південь від мису Таран і Балтійську косу.

На думку авторів проєкту, "сучасні географічні координати, встановлені у 1985 році постановою Ради Міністрів СРСР, неточно відображають поточну географічну ситуацію".

Зокрема, стверджується, що "точки були зафіксовані на основі дрібномасштабних морських карт середини 20 століття", що "перешкоджає визначенню зовнішньої межі внутрішніх морських вод Російської Федерації".

Які зміни хоче впровадити країна-агресорка

Унаслідок змін "буде встановлено раніше відсутню систему прямих вихідних ліній у південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також у районах Балтійська та Зеленоградська". За словами авторів проєкту, ця зміна "дозволить використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води Російської Федерації". Крім того, "проходження державного кордону Російської Федерації на морі буде змінено у зв'язку зі зміною положення зовнішньої межі територіального моря".

Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони в Балтійському морі, міноборони країни-агресорки пропонує частково "визнати нечинною".

Документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був "представлений на громадське обговорення" практично одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї.

Також міністерство оборони Росії підтвердило початок військових навчань у Південному військовому окрузі. Навчання передбачають розгортання систем "Іскандер" і літаків, озброєних ракетами типу "Кинджал".