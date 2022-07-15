До чого ж докотилась росія, – Піонтковський пожартував про зброю Ірану для окупантів
Кілька днів тому росія звернулася за допомогою до Ірану. путін хотів купити у них безпілотники, які використовували б у війні проти України.
путін отримав міжнародного ляпаса, – Піонтковський
Це багато говорить про нинішню ситуацію у москві. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Розумієте, до чого докотилася росія? Мало того, що вона – придаток Китаю, то тепер у своїх технологіях залежить від Ірану,
– сказав він.
Як зауважив він, примітно, що путін хотів вирушити до Ірану в надії отримати там 200 чи 300 безпілотників, але вже наступного дня після цієї заяви отримав черговий міжнародний ляпас – останнім часом це стало для нього звичною справою.
Так, у міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що країна займає нейтральну позицію і не буде підтримувати військовими поставками жодну зі сторін.
"Тоді пєсков був вимушений оголосити, що "а ми й не збиралися", – зауважив Піонтковський.
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Що у США кажуть щодо бажання Росії купити дрони в Ірану
- Ідею росії щодо покупки безпілотників в Ірану прокоментували у США. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що спроба путіна налагодити зв'язки з Іраном є дуже показовою. Вона свідчить про те, що росію встає все більш відрізаною від світу.
- Він виокремив і ще одну причину для такого прохання кремля – вплив санкцій на росію. Унаслідок обмежень щодо експорту та імпорту вона зіштовхнулася з дефіцитом для поповнення власних оборонних потреб.
- До слова, раніше у США повідомляли, що Іран готується надати росії безпілотники, зокрема й бойові. Також, за їхньою інформацією, іранці мали навчати російських військових користуватися цими дронами.
- Однак офіційна позиція Тегерану відрізняється. В Ірані визнали, що співпрацюють з росіянами у сфері оборони, але від надання їм військової допомоги відмовилися.