До чого ж докотилась росія, – Піонтковський пожартував про зброю Ірану для окупантів

Кілька днів тому росія звернулася за допомогою до Ірану. путін хотів купити у них безпілотники, які використовували б у війні проти України.

путін отримав міжнародного ляпаса, – Піонтковський

Це багато говорить про нинішню ситуацію у москві. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Розумієте, до чого докотилася росія? Мало того, що вона – придаток Китаю, то тепер у своїх технологіях залежить від Ірану,

– сказав він.

Як зауважив він, примітно, що путін хотів вирушити до Ірану в надії отримати там 200 чи 300 безпілотників, але вже наступного дня після цієї заяви отримав черговий міжнародний ляпас – останнім часом це стало для нього звичною справою.

Так, у міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що країна займає нейтральну позицію і не буде підтримувати військовими поставками жодну зі сторін.

"Тоді пєсков був вимушений оголосити, що "а ми й не збиралися", – зауважив Піонтковський.

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