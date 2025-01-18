Плювок в обличчя Путіну: що криється за угодою Ірану з Росією

Росія та Іран 17 січня уклали угоду про стратегічне партнерство. Згідно з нею Кремль і Тегеран не підтримуватимуть агресора, якщо одна зі сторін зазнає нападу.

Ізраїльський журналіст Еміль Шлеймович зауважив 24 Каналу, що іранці підписали з росіянами такий собі папірець, який ні до чого не зобов'язує.

Читайте також Чому Іран не надає Росії своїх військових для війни проти України

Який інтерес Ірану в Росії

Шлеймович зазначив, що Іран ніколи не був союзником Росії. Він чудово пам'ятає російські вторгнення, які були в минулому. Нині між ними існує ситуативне партнерство, оскільки Тегеран загнаний у таку економічну ситуацію, коли йому потрібно якось виживати.

Він вважає, що іранці не мають бажання зараз втягуватися в якісь авантюри Путіна, якщо це загрожує їм додатковими санкціями, блокуваннями або чимось іншим. Тому вони підписали якийсь папірець, який ні до чого не зобов'язує.

Плювок в обличчя Путіну, але я не думаю, що вони це роблять навмисно,

– заявив журналіст.

За його словами, Ірану потрібна Росія, оскільки вона купує у Тегерану військове обладнання. Також між ними є певна співпраця в авіаційній сфері.

До того ж, зауважив він, Росія може давати кредити, а потім їх списувати. Ймовірно, що величезні мільярдні борги списуються Кремлем за певну винагороду.

А ось вписуватися за зовсім чужу й не потрібну їм війну, я не думаю, що будуть,

– сказав Шлеймович.

Тому що, резюмував журналіст, іранці все ж не дурні й не самогубці.