Значна спокуса: що змусить Іран передати ракети Росії та яка роль Китаю у цій грі

Москва та Тегеран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет. Позаяк після 18 жовтня закінчується термін ембарго на експорт ракетних технологій, який наклала на Іран резолюція Ради безпеки ООН.

Тобто Тегеран матиме право експортувати ракети та пов'язані з ними технології без міжнародного контролю. Це, зокрема, означає, що такі ракети з Ірану може отримати Росія. Російський опозиціонер, блогер та юрист Марк Фейгін оцінив 24 Каналу таку вірогідність та припустив, яка роль Китаю у цій грі.

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Що може змусити Іран передати ракети Росії

"Гадаю, передача балістичних ракет Іраном взагалі не залежить від тих обмежень, які на нього накладають. Звісно, вони не прагнуть до збільшення санкцій, щоб не створити ще більших проблем в економіці", – сказав російський опозиціонер.

За його словами, якщо Росія запропонує ядерні технології або матеріали для лабораторних досліджень, тоді Іран віддасть будь-які ракети.

Тому не впливають на Іран жодні обмеження. Він – країна-вигнанець, ще й як спонсор тероризму. Іран посідає друге місце після Росії за кількістю накладених санкцій,

– наголосив Фейгін.

Він зазначив, що Москва побоюється зробити рішучий крок, аби передати Тегерану ядерні технології. Адже це ж тоді загрожуватиме й самій Росії.

Яка роль Китаю у цій грі

Як припустив Фейгін, Китай у цій грі займе нейтральну позицію. Пекін не сприятиме ні Москві, ні Тегерану. Для того, аби не нести відповідальність за дії, на які може піти Іран.

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Хоча Китай, нагадаю, виступив посередником між Іраном та Саудівською Аравією. Адже уклали мирний договір. Хоча не відомо, чи буде він далі працювати,

– зауважив Марк Фейгін.

Зрештою, тут присутня неабияка спокуса – через Іран впливати на США та Ізраїль та одночасно допомагати Москві балістичними ракетами, яких в Тегерану достатньо.

Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном у 2016 році після нападу на посольство Саудівської Аравії в Тегерані та його підпалу іранськими протестувальниками, обуреними стратою в королівстві відомого шиїтського священнослужителя шейха Німра Бакра аль-Німра.

Однак, 10 березня 2023 року Саудівська Аравія та Іран оголосили про домовленість щодо відновлення відносин у спільній заяві, підписаній обома країнами та Китаєм і опублікованій державними медіа Саудівської Аравії та Ірану.

Домовленість стала результатом переговорів у Пекіні, які почалися з ініціативи президента Китаю Сі Цзіньпіна, спрямованої на "розвиток добросусідських відносин" між Іраном і Саудівською Аравією.

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