Контракти вже уклали: у розвідці розповіли, яку зброю Росія невдовзі отримає з Ірану

Доки весь цивілізований світ підтримує боротьбу України з російськими окупантами, Іран продовжує допомагати Росії. У розвідці розповіли деталі про те, що найближчим часом отримає країна-окупантка.

Мовиться, що станом на листопад Росія та Іран вже уклали всі необхідні домовленості. Про це заявили в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

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Наразі Україна вже отримала підтвердження, що мовиться про партію обсягом понад 1000 одиниць – не лише ракети, але й різне озброєння. Окрім того, відомо, що найближча партія – 200 дронів – вже їдуть до Росії.

Деталі від Братчука

Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – розповів, що Україна готова до викликів, які постануть через нові постачання з Ірану. Мовиться про нові партії дронів.

Цього разу, за словами Братчука, варто очікувати:

"Шахід-136";

"Моджахед-6";

"Араш-2", які навіть не пройшли випробувань.

"Лише у вересні вони мали застосовуватись на навчаннях іранської армії. Це показує те, що "друга армія світу" готова брати в Ірану все, що завгодно", – заявив Братчук.

Він додав, що буде спекотно. Однак захисники українського неба працюють.

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