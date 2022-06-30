Помста по-кремлівськи: Росія каратиме іноземні ЗМІ за дискримінацію своїх ресурсів за кордоном

Росія готується мститись іноземним державами за заборону пропагандистських ЗМІ. У Держдумі ухвалили рішення про "дзеркальну відповідь" щодо закордонних медіа, які діють на території держави-агресорки.

Відповідне рішення ухвалила Держдума, яка назвала це відповіддю на "дискримінацію російських ЗМІ за кордоном". Отож, якщо країна заборонила діяльність прокремлівського медіа, то те саме зі ЗМІ цієї країни зроблять і в Росії.

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Рішення про заборону діяльності ЗМІ ухвалюватиме прокурор

Генеральний прокурор Росії отримує таке право – забороняти діяльність закордонних ресурсів. Повноваження його, згідно з рішенням Держдуми, – дуже великі. Зокрема, генпрокурор може позбавляти медіа ліцензії за розповсюдження тієї інформації, яку він вважає недостовірною, або яка містить неповагу до держави.

Закриватимуть ЗМІ і за так звану "неповагу до російської армії", тобто за повідомлення будь-яких новин, які не списані під копірку з інформації міноборони Росії.

Журналістам пригрозили "відповідальністю"

Іноземного журналіста в Росії можуть позбавити акредитації через "недружні дії" або просто через те, що якийсь російський засіб пропаганди заборонили на батьківщині цього журналіста.

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Російській пресі дають "право на помилку"

Закон, який ухвалила Держдума, стосується і російських ЗМІ. Проте своїй пресі держава-агресорка дає "право на помилку". Виправитись та стати "на шлях істинний", тобто той, який диктує Кремль, медійники матимуть шанс після 3 місяців припинення діяльності. Достроково відновити ліцензію зможе Росспоживнагляд – якщо всі невигідні режиму новини видалять.

Тим часом Росія постійно продукує фейки: останні з них

Росіяни не визнають власні обстріли цивільних об'єктів. Через це вони постійно звинувачують Київ у так званих "постановках". Така ситуація виникла після обстрілу багатоповерхівки у столиці та ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

Особливо безглуздо прозвучали звинувачення голови Одеської ОВА у "торгівлі зброєю". Той кмітливо відповів.

Останнім фейком, який розірвав мережу, стало недолуге пояснення міноборони Росії про свій відхід з острова Зміїний. Це окупанти пояснили "жестом доброї волі".

Більше про так званий "жест доброї волі" дивіться у відео: