Росія каже, що після обміну готова передати Україні проєкт документа про "врегулювання"
- Росія заявила про готовність передати Україні проєкт документа про врегулювання після обміну полоненими "1000 на 1000".
- Сергій Лавров зазначив, що Росія продовжить роботу над документами з умовами та вимогами для домовленостей з Україною.
Росія буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання "кризи", як тільки завершиться обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Відповідну заяву у п'ятницю, 23 травня, зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Коли Росія передасть Україні свої вимоги
За його словами, Росія продовжить роботу над документами з умовами та вимогами, необхідними для укладання домовленостей з Україною, попри "провокації". Водночас він не пояснив того, про які саме провокації йдеться.
Росія буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання кризи, як тільки завершиться обмін полоненими,
– цитують Лаврова росЗМІ.
Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив, що те, що Росія вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу.
"Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує", – сказав він.