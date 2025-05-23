Росія каже, що після обміну готова передати Україні проєкт документа про "врегулювання"

Росія буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання "кризи", як тільки завершиться обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Відповідну заяву у п'ятницю, 23 травня, зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Коли Росія передасть Україні свої вимоги

За його словами, Росія продовжить роботу над документами з умовами та вимогами, необхідними для укладання домовленостей з Україною, попри "провокації". Водночас він не пояснив того, про які саме провокації йдеться.

Росія буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання кризи, як тільки завершиться обмін полоненими,

– цитують Лаврова росЗМІ.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив, що те, що Росія вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу.

"Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує", – сказав він.