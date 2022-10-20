"Справжній безлад": Жданов розповів, як Росія кидає "мобіків" без будь-яких виплат
У Росії виникли величезні проблеми з виплатами для "частково мобілізованих" військових. Доходить до того, що дехто з них і зовсім не отримує жодних фінансових виплат.
Зокрема й мовиться про тих, хто вже бере участь у бойових діях на території України. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.
Також цікаво Довго їдуть, швидко помирають: життя росіян закінчується протягом тижня після мобілізації
Росія кидає "мобіків" без грошей
Він відзначає, що для цієї категорії військових затримуються грошові виплати за участь у бойових діях. Крім того, родичі загиблих не можуть отримати обіцяну їм компенсацію.
Тобто в них там великий безлад з цими виплатами. Адже для того, щоб їх отримати, потрібно оформити документи. А під час активних бойових дій штаби військових частин не встигають це все оформлювати,
– пояснює Олег Жданов.
За його словами, мобілізовані росіяни нині воюють буквально за "дякую". Ба більше, їхні командири навіть не завжди оформлюють бойові виходи.
"Для того, щоб не оплачувати так звані бойові гроші для особового складу", – розповів фахівець.
Олег Жданов розповів, як Росія кидає мобіків: дивіться відео
"Часткова" мобілізація в Росії
- Владімір Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії 21 вересня. Тоді, за словами міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, планували мобілізувати 300 тисяч осіб.
- Втім, указ містив і закритий пункт. Тож багато експертів і журналістів стверджували, що в ньому й ховається істинні плани російської влади про мобілізацію понад мільйона чоловіків.
- Згодом стало зрозуміло, що військова інфраструктура Росії не спроможна забезпечити за такий короткий час мобілізацію навіть офіційно оголошених 300 тисяч. Багатьох без будь-якої підготовки почали перекидати на фронт.
- Тоді серед росіян, які потрапляли в полон, було багато таких, хто стверджував, що потрапив в армію саме через мобілізацію та встиг повоювати всього кілька днів.
- Останнім днями в Росії з різних регіонів надходить інформація про буцімто завершення мобілізації. Втім, повістки росіянам продовжують роздавати досі.