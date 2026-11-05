Путін прокладає Китаю особливий шлях до Росії: що зміниться на кордоні

Росія та Китай домовилися про будівництво другої залізничної колії на кордоні. Президент Росії Володимир Путін підписав відповідний закон.

Нова ділянка матиме ширину 1435 міліметрів – за китайським стандартом, тоді як у Росії використовують колію шириною 1520 міліметрів. Про це пише South China Morning Post.

Навіщо Росія будує другу залізницю з Китаєм?

Йдеться про залізничне сполучення між російським Забайкальськом і китайською Маньчжурією.

Будівництво ділянки з російського боку вже розпочалося, його планують завершити до кінця 2026 року. Китайську частину мають добудувати на початку 2027-го.

Нова колія повинна збільшити пропускну здатність прикордонного переходу та скоротити затримки вантажних поїздів.

Нині потяги в обох напрямках користуються однією колією, через що періодично виникають затори.

За оцінками експертів, додаткова колія дасть змогу швидше перевозити техніку, електроніку, споживчі товари та продукцію транскордонної торгівлі.

Москва розраховує, що до 2030 року пропускна здатність Забайкальського переходу зросте до 39 мільйонів тонн на рік – на 11 мільйонів тонн більше, ніж зараз.

Водночас експерти зауважують, що новий маршрут не обов'язково призведе до значного збільшення торгівлі. Адже для перевезення вантажів углиб Росії їх усе одно доведеться перевантажувати на вагони з колією шириною 1520 міліметрів.

Отже, проєкт не означає переходу Росії на китайський залізничний стандарт. Це радше практичне рішення для розширення транспортного сполучення з Китаєм на тлі переорієнтації російської торгівлі на азійські ринки через західні санкції.

Підписання закону напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені також має символічне значення. За оцінкою експертів, Москва прагне показати Пекіну, що здатна виконувати спільні домовленості.