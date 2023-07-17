Задля буцімто "безпеки": Росія та Китай розпочинають спільні морські військові навчання

В Японському морі Росія проводить навчання з "безпеки". До неї долучилися військові кораблі з Китаю. А це означає, що військова співпраця між Москвою та Пекіном посилилася.

За даними ЗМІ, китайські військові кораблі приєдналися до російських військово-морських і військово-повітряних сил. Спільно в Японському морі вони займуться проведенням навчань з так званої "безпеки".

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Співпраця Москви та Пекіна посилюється

Наявна інформація, озвучена міністерством оборони Китаю, свідчить про те, що зі східного порту Циндао вийшла флотилія. До її складу входять 5 військових кораблів, а також 4 корабельні гелікоптери.

Військові оглядачі звернули увагу на те, що у навчаннях обидва російські роди військ беруть участь вперше. Звернімо увагу на те, що у навчаннях серед інших беруть участь два російські військові кораблі. Раніше вони тренувалися з китайським флотом у Шанхаї з пересування у строю, зв'язку та порятунку на морі.

Зауважимо, що цього місяця відбулася зустріч міністра оборони Китаю Лі Ганфу з главою російського флоту адміралом Ніколаєм Євменовим. Вони у Пекіні підтвердили обіцянки, надані кожною зі сторін, зміцнювати військові зв'язки.

Додамо, що війна Росії проти України не мала негативного впливу на торгівлю між Москвою та Пекіном. Ба більше, обидвом країнам вдалося наторгувати на рекордну суму.

Економічна співпраця б'є рекорди

За наявними даними, обсяги економічної співпраці між Китаєм і Росією за червень 2023 року зросли. Вона досягла рекордних 20,83 мільярда доларів. Імпорт російських товарів до Пекіна зріс на 15,7% до суми 11,28 мільярда доларів.

Також варто зауважити, що Китай – найбільший у світі імпортер нафти. Саме тому у цій державі зберігається попит на енергоносії – нафту та вугілля. Тим часом китайський експорт у Росії зріс майже на 91% до 9,55 мільярда. Водночас слід розуміти, що темпи зростання впали. У травні мовилося про шалені 144%.

Зверніть увагу, що Росія вважає Китай та Індію своїми головними партнерами на ринку нафти. Крім того, Путін на початку 2023 року анонсував план щодо збільшення двосторонньої торгівлі з Пекіном – до 200 мільярдів доларів на рік.